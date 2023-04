San Lorenzo x Fortaleza ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

San Lorenzo e Fortaleza se enfrentam hoje, quinta, 20 de abril (20/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Estádio Pedro Bidegain, o Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN 4 e no serviço de streaming Star+,. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Para o embate, Juan Pablo Vojvoda não poderá contar com um dos principais destaques do time na temporada, o atacante Thiago Galhardo. O vice-artilheiro da equipe, com 11 gols, sofreu um trauma nos arcos costais do lado direito. Com isso, o treinador será obrigado a promover modificações na escalação.



Com a ausência do camisa 91, o técnico argentino deverá mudar o esquema tático. Com isso, a equipe deve começar a partida com quatro jogadores no setor de meio de campo e apenas Moisés e Lucero no ataque. Assim, Vojvoda poderá optar por três volantes com Hércules ao lado de Lucas Sasha e Caio Alexandre; ou escalar Pochettino como meia de criação. O restante da equipe deve ser a mesma que enfrentou o Colorado.



O “time do Papa” vem de um empate, diante do Talleres, sem gols, pelo Campeonato Argentino. Para o embate, o San Lorenzo não deve contar com um dos seus principais meias. O jogador Jalil Elías sofreu uma fratura no nariz e traumatismo craniano no duelo contra o Albiazul no último domingo, 16, e não deve estar disponível.



San Lorenzo x Fortaleza ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN 4 : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Star+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - San Lorenzo x Fortaleza

Escalação provável

San Lorenzo

4-3-3: Batalla; Pérez, Gatonni e Sánchez; Giay, Barrios, Elías e Braida; Leguizamón, Vombergar e Bareiro. Téc: Rubén Insúa

Fortaleza

4-4-2: Fernando Miguel; Tinga, Brítez, Titi e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre, Calebe e Pochettino (Hércules); Moisés e Lucero. Téc: Vojvoda

Quando será San Lorenzo x Fortaleza

Hoje, quinta, 20 de abril (20/04), às 19 horas

Onde será San Lorenzo x Fortaleza

Estádio Pedro Bidegain, o Nuevo Gasómetro, em Buenos Aires (ARG)

