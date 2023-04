Universitario x Goiás ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Universitario e Goiás se enfrentam hoje, quinta, 20 de abril (20/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Monumental de Lima, em Lima (PER), às 23 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em seu primeiro compromisso na atual edição do torneio continental, o Esmeraldino empatou sem gols com o Independiente Santa Fé, da Colômbia, em casa, no Estádio da Serrinha. Assim, os comandados de Guto Ferreira estão na terceira colocação do Grupo G, com dois a menos que o adversário dessa quinta-feira.

O Universitário, por sua vez, começou com o pé direito no torneio continental, vencendo o Gimnasia, por 1 a 0, na Argentina. No Campeonato Peruano, a equipe está na segunda posição, com 22 pontos, dois atrás do Alianza Lima, o líder da competição, que tem uma rodada a menos. (Com Gazeta Esportiva)



Universitario x Goiás ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Universitario x Goiás

Escalação provável

Universitario

Carvallo; Corzo, Williams Riveros e Di Benedetto; Andy Polo, Pérez Guedes, Ureña e Cabanillas; Quispe; Valera e Herrera.

Goiás

Tadeu; Maguinho, Sidimar, Bruno Melo e Sander; Zé Ricardo e Everton Morelli; Diego Gonçalves, Dieguinho e Vinicius; Matheus Peixoto

Quando será Universitario x Goiás

Hoje, quinta, 20 de abril (20/04), às 23 horas

Onde será Universitario x Goiás

Estádio Monumental de Lima, em Lima (PER)

