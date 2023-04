Botafogo x César Vallejo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Botafogo e César Vallejo se enfrentam hoje, quinta, 20 de abril (20/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Botafogo chega para o jogo vindo de uma boa sequência de resultados. São oito jogos sem derrota do Glorioso de General Severiano. A última vitória do grupo ocorreu diante do São Paulo, pela Série A do Brasileirão. Na Sul-Americana, no entanto, o Fogão empatou com o Magallanes na primeira rodada da fase de grupos.

Na partida, o Botafogo enfrenta um velho conhecido. Isso porque o técnico adversário é ninguém menos que Loco Abreu, que defendeu o clube carioca em diferentes ocasiões e foi campeão em alguns torneios. (Com Gazeta Esportiva)



Botafogo x César Vallejo ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Botafogo x César Vallejo

Escalação provável

Botafogo

Lucas Perri; Di Plácido, Adryelson, Víctor Cuesta e Marçal; Tchê Tchê, Danilo Barbosa e Eduardo; Gustavo Sauer, Júnior Santos e Tiquinho Soares. Téc: Luís Castro.

César Vallejo

Grados; Cabello Anagua, Ascues, Garcés e Vásquez; Fuentes, Ysique, Rodríguez, Vélez e Vanegas; Mena. Téc: Loco Abreu.

Quando será Botafogo x César Vallejo

Hoje, quinta, 20 de abril (20/04), às 21 horas

Onde será Botafogo x César Vallejo

Estádio Nilton Santos, o Engenhão, no Rio de Janeiro (RJ)

