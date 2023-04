Santos x Audax Italiano ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Santos e Audax Italiano se enfrentam hoje, quinta, 20 de abril (20/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no estádio da Vila Belmiro, em Santos (SP), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming Star+,. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O atacante Lucas Barbosa sofreu uma lesão ligamentar moderada no tornozelo esquerdo e será baixa no duelo. O jogador se machucou na derrota para o Grêmio. Para a vaga do atacante, o treinador conta com o retorno de Soteldo, que se recuperou de lesão no ombro.

O lateral direito João Lucas e o atacantes Lucas Braga, ambos em transição física, também são desfalques. Além deles, o trio de reforços (Gabriel Inocêncio, Luan Dias e Bruno Mezenga) não foi inscrito a tempo na Sul-Americana.

Por outro lado, Odair Hellmann poderá contar com os retornos de Mendoza e Joaquim. O atacante está em um processo mais avançado e tem mais chances de entrar em campo. O zagueiro até deu um susto ao sentir o tornozelo durante a semana, mas não preocupa. (Com Gazeta Esportiva)



Santos x Audax Italiano ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Star+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Santos x Audax Italiano

Escalação provável

Santos

João Paulo; Nathan, Messias, Eduardo Bauermann e Felipe Jonatan; Camacho, Dodi e Lucas Lima; Daniel Ruiz, Soteldo e Marcos Leonardo. Técnico: Odair Hellmann

Audax Italiano

Ahumada; Nicolás Fernandez, Labrín, Bosso, Matus; Marcelo Díaz, Gonzalo Ríos, Juárez; Sosa, Riveros e Hachen. Técnico: José Calderón

Quando será Santos x Audax Italiano

Hoje, quinta, 20 de abril (20/04), às 19 horas

Onde será Santos x Audax Italiano

Vila Belmiro, em Santos (SP)

