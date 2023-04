Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Palmeiras e Cerro Porteño se enfrentam hoje, quinta, 20 de abril (20/04), pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores 2023. A partida será disputada no estádio do Morumbi, em São Paulo (SP), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.



Para a crucial partida, Abel não poderá contar com Murilo e Jailson, suspensos, bem como terá o desfalque dos lesionados Bruno Tabata (lesão muscular na coxa esquerda), Mayke (entorse no tornozelo direito), Rony (fratura no antebraço direito) e Raphael Veiga (lesão muscular na coxa).

Em contrapartida, Piquerez treinou normalmente no último preparativo do Verdão para a partida e deve estar à disposição de Abel Ferreira para o confronto. Caso ainda não reúna condições de ser titular, o uruguaio deve ver Vanderlan ocupar a vaga. (Com Gazeta Esportiva)



Palmeiras x Cerro Porteño ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV a cabo



: Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming



Copa Libertadores 2023 - Palmeiras x Cerro Porteño

Escalação provável

Palmeiras

Weverton; Marcos Rocha, Luan, Gustavo Gómez e Piquerez (Vanderlan); Zé Rafael e Gabriel Menino; Artur, Dudu, Flaco López e Endrick. Técnico: Abel Ferreira

Cerro Porteño

Jean; Alberto Espínola, Piris da Motta, Eduardo Brock e Gabriel Báez; Braian Samudio, Damián Bobadilla, Rafael Carrascal e Claudio Aquino; Robert Morales e Fernando Fernández. Técnico: Facundo Sava

Quando será Palmeiras x Cerro Porteño

Hoje, quinta, 20 de abril (20/04), às 21 horas

Onde será Palmeiras x Cerro Porteño

Estádio do Morumbi, em São Paulo (SP)

