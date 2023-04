Sem Galhardo, Fortaleza embarca para São Paulo; veja relacionados

A delegação do Fortaleza embarcou para São Paulo no fim da tarde desta segunda-feira, 17, e o atacante Thiago Galhardo não estava com o grupo. O jogador vai desfalcar o Leão na partida contra o San Lorenzo-ARG, pela segunda rodada da Copa Sul-Americana.

Galhardo se recupera de um trauma nos arcos costais do lado direito, que devem tirá-lo de campo por cerca de 15 dias. Sem o camisa 91, o técnico Juan Pablo Vojvoda relacionou 24 atletas para a viagem, que será concluída nesta terça-feira, 18, com o time seguindo para Buenos Aires.

Não são opção, além de Galhardo, os jogadores Lucas Crispim, Dudu, Pedro Rocha e João Ricardo. De resto, o Fortaleza tem todas as peças consideradas titulares para encarar o “time do Papa” na quinta-feira, 20, no El Nuevo Gasómetro.

Confira a lista de relacionados do Fortaleza:

Goleiros - Fernando Miguel, Koslinski, Kennedy

Defensores - Brítez, Benevenuto, Ceballos, Titi

Laterais - Tinga, Pikachu, B. Pacheco, Lucas Esteves

Volantes - Lucas Sasha, Hérucles, Caio Alexandre, Zé Welison, Zanocello

Meias - Pochettino, Sammuel, Calebe

Atacantes - Lucero, Romarinho, Guilherme, Romero, Moisés

Com informações de Miguel Júnior, da Rádio O POVO CBN

