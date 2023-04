San Lorenzo possui desfalques no meio de campo para jogo diante do Fortaleza

Um dos principais meias da equipe argentina sofreu uma fratura no nariz no último final de semana e grupo tem ainda outros atletas do setor no departamento médico

O San Lorenzo tem desfalques importantes para o duelo diante do Fortaleza. Pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana, as equipes se enfrentam nesta quinta-feira, 20, às 19 horas, no estádio Nuevo Gasómetro.

Para o embate, o 'El Ciclón' não deve contar com um dos seus principais meias. O jogador Jalil Elías sofreu uma fratura no último domingo, quando o time empatou sem gols com o Talleres pelo Campeonato Argentino, e não deve estar disponível para o embate diante do Tricolor do Pici. O técnico Rubén Insúa poderá ter dores de cabeça para armar esse setor do campo, pois os possíveis substitutos não estão disponíveis para o jogo.

Carlos Sánchez foi expulso na primeira rodada na vitória diante do Estudiantes de Mérida e cumpre suspensão diante do Leão. No departamento médico, Agustín Martegani se recupera de uma torção no tornozelo e Elían Irala está com dengue e precisa de repouso.

No Grupo H, o Fortaleza ocupa a 1ª colocação com três pontos e quatro gols de saldo pela goleada diante do Palestino-CHI. O San Lorenzo vem logo atrás, também com três pontos, mas um saldo menor. Estudiantes de Mérida e Palestino, que se enfrentam hoje, 18, às 21 horas, ainda não pontuaram e estão na terceira e quarta colocação, respectivamente.

Na Copa Sul-Americana, se classifica para a próxima fase de forma direta os primeiros colocados dos chaveamentos. O time que fica em segundo lugar ao final da fase de grupos disputa uma espécie de playoff com as equipes que terminarem a atual fase da Libertadores na terceira colocação.

