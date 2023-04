Moisés volta a marcar após quase um mês e garante primeiro ponto do Fortaleza na Série A

Após 24 dias, o camisa 21 do Leão do Pici voltou a balançar as redes. O gol garantiu ao time de Vojvoda o primeiro ponto no Brasileirão

O atacante Moisés foi o responsável por garantir o primeiro ponto do Fortaleza na Série A do Campeonato Brasileiro de 2023. Na noite deste sábado, 15, o camisa 21 marcou o gol que garantiu o empate em 1 a 1 do Leão com o Internacional, na Arena Castelão, e encerrou um jejum que já durava 24 dias.

Com o gol deste sábado, 15, Moisés voltou a encontrar o caminho das redes após quase um mês. O último tento, que também foi o primeiro do atacante na temporada, foi feito no dia 22 de março, na goleada por 4 a 0 contra o Santa Cruz, pela Copa do Nordeste.

Moisés sofreu uma grave lesão logo no primeiro jogo do Tricolor na temporada. No dia 14 de janeiro, o atacante fraturou o quinto metatarso do pé direito após uma dividida com um atleta do Iguatu e precisou realizar cirurgia. Ele ficou mais de dois meses fazendo recuperação no departamento médico do clube e voltou a disputar uma partida justamente na vitória sobre o Santa Cruz.



