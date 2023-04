Fortaleza visita JC Futebol Clube em estreia pelo Brasileiro Feminino A2

Com o sonho do acesso à elite nacional, o Fortaleza inicia a campanha no Campeonato Brasileiro Feminino A2 neste domingo, 16, a partir das 16 horas, diante do JC Futebol Clube-AM, no estádio Floro de Mendonça, em Itacoatiara (AM).

Nesta edição da competição, os 16 times participantes foram divididos em dois grupos. As Leoas estão no Grupo B, junto com 3B Sport-AM, Esmac-PA, Botafogo-PB, Sport, Uda-AL e Vila Nova, além do JC.

Na primeira etapa, serão disputados sete embates — ou seja, apenas jogos de ida. Classificam-se os quatro melhores de cada chave para as quartas de final, que serão disputadas em partidas de ida e volta. O sistema se estende até a final.

Está é a quarta vez consecutiva que o Tricolor busca o acesso para a A1. O grupo tem remanescentes da temporada anterior e também contou com a chegada de reforços — sete nomes já foram anunciados, com foco maior no sistema defensivo.

A pré-temporada teve início em fevereiro, mas no começo deste mês, cerca de dois meses depois da largada nos trabalhos, o clube anunciou a contratação do técnico Guilherme Giudice, ex-Santos. Débora Ventura, comandante no ano passado, deixou o cargo no final de março. A treinadora conquistou o título estadual de 2022, mas bateu na trave na busca pelo acesso nacional.

Grupo do Fortaleza no Brasileiro Feminino A2:

3B Sport-AM



Botafogo-PB



Esmac-PA



Fortaleza



JC Futebol Clube-AM



Sport



Uda-AL



Vila Nova

