Paratletas do Fortaleza participam de competição internacional de natação

Os paratletas Henrique Gurgel e Sheldon Breno, que representam o Fortaleza Esporte Clube, participam, neste fim de semana, do Open Internacional Europe Swimming Portugal 2023, evento chancelado pelo Comitê Paralímpico Internacional.

Eles estão na cidade do Porto desde quarta-feira, 12, quando começaram os treinamentos oficiais do evento, que ocorre no Complexo de Piscinas Campanhã, equipamento que fica sob os cuidados do Porto FC e recebe várias competições paralímpicas porque possui piscinas com medidas adequadas.

Mais experiente, Henrique Gurgel vai buscar seu terceiro título na Europa. Ele já foi medalhista nesta mesma competição quando ela foi realizada na Alemanha, no ano passado. Ele também é campeão pan-americano e possui 17 medalhas entre abertos de natação da Argentina, Colômbia e Brasil.

Por sua vez, Sheldon Breno vai estrear em competições no velho continente. A expectativa dele é repetir o bom desempenho nas competições que disputou na Argentina e Colômbia, quando medalhou. Os dois paratletas disputam diferentes categorias nas piscinas.

Parcerias

Henrique Gurgel é também presidente da Associação Cearense do Esporte Adaptado (ACEA), que mantém parceria com Secretaria do Esporte (Sesporte) para uso do Centro de Formação Olímpica (CFO) e custeio de passagens para as competições, como ocorreu no deslocamento para Portugal.



Tags