Fortaleza promove micareta para comemorar o Pentacampeonato Cearense

O Leão conquistou o pentacampeonato no último dia 8, quando empatou com o Ceará. Com a vantagem obtida no primeiro jogo, o empate dava o título do Campeonato Cearense ao Tricolor do Pici

O Fortaleza preparou uma festa para celebrar o pentacampeonato estadual junto com a torcida tricolor. Ao invés das tradicionais carreatas, a diretoria do clube resolveu fazer uma micareta, com atrações musicais em cima de um trio elétrico.

O evento está marcada para domingo, 16, e vai iniciar às 8 horas, no Aterro da Praia de Iracema. No site oficial e redes sociais, o clube divulgou a programação da festa, que é totalmente gratuita. A comemoração vai se estender até às 13 horas.



A concentração será no aterro, próximo ao antigo Boteco Praia, com a presença dos mascotes e das leoninas. A partir das 9 horas, as primeiras bandas começam a tocar ainda no local e depois o trio elétrico começará a andar. O percurso se encerrará próximo do Mercado dos Peixes, o que dá cerca de 3km.

Estão confirmados para o evento os cantores Tony Guerra, Vicente Nery, Nana Costa e Artur Bacanna, além da banda Sete4 Oito5. "Não será uma carreata, teremos um trio e muita festa. Vivemos um momento importante na nossa história e planejamos um momento com boas atrações. Pensamos em um dia tranquilo, que a gente possa realmente festejar em meio a tantos jogos da equipe, e nossa torcida deve curtir esse momento", disse Renato Barboza, Diretor de Social e de Relações Públicas.

O pentacampeonato foi o primeiro da história do Fortaleza em 104 anos de existência. Com o último título conquistado, o Tricolor do Pici tornou-se o maior campeão do Estado, com 46 títulos.

A comemoração será realizada um dia depois da estreia do Fortaleza na Série A. O Leão enfrenta o Internacional na primeira rodada do Campeonato Brasileiro, na Arena Castelão, neste sábado, 15.

Exposição de Taças

Além da comemoração neste domingo, 16, o Fortaleza realizará exposição das cinco taças do pentacampeonato, neste sábado, 15, das 8 horas às 15 horas, no Pici. O evento contará com a presença de atletas que não foram relacionados para o jogo contra o Internacional e de outras modalidades.

Atrações musicais e sorteios também farão parte da programação. Para os sócios-torcedores do Fortaleza a entrada é gratuita. O valor da entrada para os não sócios é de R$ 10.

Conquista do Pentacampeonato

O Leão se consagrou pentacampeão do Campeonato Cearense após superar o rival Ceará na final. No primeiro jogo da finalíssima do Estadual, a equipe do Pici conquistou uma vantagem após vencer o Vovô por 2 a 1. O Tricolor foi para o segundo confronto atuando pelo empate para ficar com a taça.

Nos noventa minutos finais da decisão do Estadual, o Alvinegro saiu na frente e chegou a fazer 2 a 0, resultado que daria o título ao Ceará. O Fortaleza começou a reação ainda no primeiro tempo. No final do segundo tempo, Calebe marcou o gol que garantiu o empate e deu o pentacampeonato para o Leão do Pici.



Por Giovana Feitosa/Especial para O POVO

