Com desconforto na coxa, Dudu retorna ao departamento médico do Fortaleza

O lateral-direito foi substituído pela comissão técnica ainda na primeira etapa do confronto diante do Águia de Marabá, na última terça-feira, 11. O ala Lucas Crispim também é novidade no departamento médico do clube, com um desconforto na coxa direita

O lateral-direito Dudu pode voltar a ser desfalque para a comissão técnica do Fortaleza nos próximos jogos. Isso porque, o atleta precisou ser substituído ainda na primeira etapa da goleada por 6 a 1 sobre o Águia de Marabá-PA, na noite da última terça-feira, 11, pela Copa do Brasil, após sentir dores.

Por volta dos 34 minutos do primeiro tempo do duelo diante da equipe paraense, o lateral sentiu um desconforto muscular na coxa esquerda e foi retirado de campo. O atacante Guilherme ocupou a vaga deixada pelo companheiro. A gravidade da lesão ainda não foi revelada pelo clube, mas o atleta já está em tratamento e sob observação do departamento médico.

O detalhe é que, no dia 5 de março, durante a derrota do Fortaleza por 2 a 0 para o Ceará, o camisa 20 sentiu um desconforto nesta mesma região. Dudu voltou a ser relacionado apenas na goleada por 4 a 0 sobre o Ferroviário, ou seja, 20 dias depois. Desde então, o atleta foi relacionado seis vezes e entrou em campo em três oportunidades até se lesionar novamente.

Dessa forma, diante do acontecido, Dudu passa a ser dúvida para a estreia do Leão do Pici no Campeonato Brasileiro. No próximo sábado, 15, a equipe de Vojvoda recebe o Internacional-RS, na Arena Castelão, às 18h30min, pela primeira rodada da competição.

Antes de sofrer a nova lesão, Dudu ainda teve tempo de marcar seu primeiro gol com a camisa do Fortaleza. Com apenas oito minutos de bola rolando, o atleta apareceu dentro da área para superar o goleiro do Águia de Marabá e marcar o primeiro dos seis gols da equipe cearense no confronto.

Linha do tempo das lesões de Dudu

05/03: Ceará 2x0 Fortaleza - Dudu deixa o gramado após sentir um desconforto na coxa esquerda.

19/03: Dudu entra em transição após se recuperar de um desconforto na coxa esquerda.

25/03: Fortaleza 4x0 Ferroviário - Dudu volta a ser relacionado após exatos 20 dias.

11/04: Fortaleza 6x1 Águia de Marabá - Aos 34 minutos do primeiro tempo, Dudu deixa o gramado com desconforto muscular na coxa esquerda e começa tratamento com os médicos do clube.

Lucas Crispim no DM

Além de Dudu, o Leão do Pici tem outro problema por lesão. O ala-esquerda Lucas Crispim foi desfalque no jogo da Copa do Brasil devido a um desconforto muscular na coxa direita e já está fazendo tratamento com os médicos do clube. Ele também é dúvida para os próximos jogos do Fortaleza na temporada.

