Zanocelo revela importância de Vojvoda para a vinda dele ao Fortaleza

Depois de estrear pelo Fortaleza na partida contra o Águia-PA, pela Copa do Brasil, o meia Vinícius Zanocelo foi apresentado oficialmente nesta quinta-feira, 13, no Pici. Emprestado pelo Santos, com opção de compra, o atleta de 22 anos revelou que o técnico Juan Pablo Vojvoda foi um dos fatores que o fez aceitar a proposta do Tricolor.

“Eu fico muito feliz em ter vindo para Fortaleza, trabalhar com o Vojvoda. As coisas que a gente escuta dele são só as melhores. Nós podemos ver, fazendo uma análise tática, que os times que ele vem montando são bem compactos, bem treinados e isso, claro que brilha o olho do jogador para ele tomar a decisão de onde ele vai jogar. Então, uma das coisas que me fez vir para Fortaleza foi poder trabalhar com o Vojvoda”, relatou o meio campista.

Zanocelo também destacou o crescimento do Fortaleza no cenário nacional e afirmou que atualmente todo jogador tem vontade de defender o clube. “É uma camisa muito tradicional, que tem uma linda história e que nos últimos anos vem crescendo, impressionando o Brasil todo com a sua gestão, com as últimas competições, tenho certeza que daqui a breves anos vai ser um time de elite do futebol nacional”, disse.

A negociação pela vinda do atleta começou no sorteio dos grupos da Copa Sul-Americana, no Paraguai, quando dirigentes do Santos foram consultados sobre a possibilidade de emprestar o atleta. Os presidentes Marcelo Paz e Andrés Rueda conversaram diretamente e chegaram a um acordo. Antes do martelo ser batido, Vojvoda viu o material do meia e aprovou a contratação.

O jogador deixou bem claro que gosta de estar atuando, independentemente da posição, mas comentou sobre as funções que pode executar em campo, afirmando porém que prefere ser um segundo volante.

“Na minha base, já joguei de primeiro volante, de segundo volante e nesses cinco anos que estou no profissional, já atuei como primeiro e segundo volante, como meia armador e terceiro homem de maio de campo, então todas essas funções eu posso jogar, prefiro de segundo volante, mas isso é com o professor, qualquer das outras funções do meio-campo eu posso atuar sim”, explicou.

A condição física do meio-campista ainda não é melhor, mas ele garante que tem condições de atuar, assim como fez diante do Águia, e espera estar 100% em até 14 dias.

“Fazia muito tempo que eu não atuava, tive uma lesão no início do Paulistão, quase cirúrgica, que me tirou um bom tempo dos gramados. Até eu estar na minha melhor parte física, é uma ou duas semaninhas, mas estou preparado para jogar e quero ajudar. Acabei sentindo um pouco sim, é normal, um jogador sem atuar acaba perdendo um pouco de ritmo de jogo, mas que é coisa fácil de retomar e também pela adaptação do clima”, disse.

Zanocelo também falou sobre o início do Campeonato Brasileiro, que deverá ter um nível acima dos anteriores, na opinião do jogador.

“A gente sabe que vai ser o mais difícil de todos os tempos, só tem equipes gigantes. A gente vem trabalhando bem a semana. Meu pensamento e o do grupo é que as 38 rodadas vão ser finais, é assim que tem que ser tratado o campeonato, passo após passo, que tenho certeza que vai ser um grande ano para nós”, acredita.

