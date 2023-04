CBF altera data de jogo entre Coritiba e Fortaleza pelo Brasileirão

A Confederação Brasileira de Futebol alterou a data de realização do jogo entre Coritiba e Fortaleza pela Série A do Brasileiro. Anteriormente marcado para o próximo sábado, 22, o jogo acontecerá no domingo, 23. O horário, neste caso 18h30min, foi mantido.

As equipes se enfrentarão no estádio Couto Pereira, em Curitiba, pela segunda rodada da competição nacional. A mudança da data do duelo ocorreu em decorrência da alteração da partida entre San Lorenzo e Fortaleza, de 19/04 para 20/04, pela Sul-Americana.

O confronto marcará primeiro jogo fora de casa da equipe tricolor na Série A. Antes disso, o Leão estreia no certame diante do Internacional neste sábado, 15, na Arena Castelão.



Veja a tabela detalhada dos dez primeiros jogos do Fortaleza na Série A

15/04 (sábado): Fortaleza x Internacional - 18h30min - Arena Castelão-CE

23/04 (domingo): Coritiba x Fortaleza - 18h30min - Couto Pereira-PR

29/04 (sábado): Fortaleza x Fluminense - 16h30min - Arena Castelão

08/05 (segunda): Corinthians x Fortaleza - 20 horas - Neo Química Arena-SP

11/05 (quinta): Fortaleza x São Paulo - 20 horas - Arena Castelão

14/05 (domingo): Grêmio x Fortaleza - 16 horas - Arena do Grêmio-RS

20/05 (sábado): América-MG x Fortaleza - 16 horas - Independência-MG

27/05 (sábado): Fortaleza x Vasco - 16 horas - Arena Castelão

03/06 (sábado): Fortaleza x Bahia - 16 horas - Arena Castelão

10/06 (sábado): Botafogo x Fortaleza - 18h30min - Nilton Santos-RJ



