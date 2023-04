Apresentado, Bernardo Schappo exalta torcida e revela felicidade em jogar no Fortaleza

Um dos reforços do Fortaleza para a disputa da Série A do Brasileiro, o zagueiro Bernardo Schappo foi apresentado pelo clube na tarde desta quarta-feira, 12, no Pici. Na oportunidade, o atleta revelou felicidade em vestir a camisa tricolor e enalteceu a torcida.

"Quando o Fortaleza me procurou eu fiquei bem feliz. Já acompanhava o crescimento do Fortaleza nos últimos anos, tem um projeto muito bom daqui para frente. Quando o Marcelo Paz me ligou fiquei ainda mais feliz. Não tive dúvidas de fechar com o Fortaleza, jogar nessa grande equipe com uma torcida muito grande e fanática", comentou.

Ainda falando sobre a torcida, o defensor de 24 anos detalhou como foi seu primeiro contato com os torcedores na final do Campeonato Cearense. Na decisão, ele assistiu ao jogo nos camarotes da Arena Castelão.

"Foi muito bom, acabei dando sorte, fomos campeões. Meus companheiros conseguiram o pentacampeonato, fizeram história. A torcida é sem palavras, fiquei impressionado. Já sabia que era uma torcida muito apaixonada, mas quando a gente vê de perto sente o amor pelo time."



Tendo o Ituano como único clube da carreira, Bernardo disputará a Série A pela primeira vez. Com isso, falou sobre a realização de jogar a elite do futebol nacional e revelou seu desejo acerca da competição.

"Todo jogador sonha em disputar uma Série A. A minha expectativa é fazer a melhor campanha da história do Fortaleza, por que não? O ano é muito comprido, são muitos jogos. Tenho certeza que temos uma equipe qualificada que pode brigar lá em cima", disse o zagueiro, que tem contrato até o final de 2026.

Estreia

No Pici desde o dia 31 de março, o zagueiro vive a expectativa de estrear pelo Fortaleza. Ele não pôde atuar nesta terça-feira, 11, diante do Águia de Marabá por conta de já ter jogado a Copa do Brasil pelo seu ex-clube, Ituano.

"Tem uma certa ansiedade, estou aqui há duas semanas. Fui muito bem recebido pelos meus companheiros, me deixaram super à vontade. A estreia vai ocorrer naturalmente, quando tiver a primeira oportunidade, espero estar bem preparado."



Características

Canhoto e com 1,91 de altura, Schappo foi um dos destaques do Campeonato Paulista. Na competição, somou 108 rebatidas, sendo o terceiro melhor jogador do quesito. Diante disso, falou sobre suas características.

"Minhas características são uma boa bola aérea defensiva e ofensiva, tenho a qualidade de sair jogando, tenho um bom passe", disse durante a apresentação.

Vojvoda

Ao final da coletiva, ele ainda comentou sobre os primeiros contatos com o técnico Juan Pablo Vojvoda. Para ele, trabalhar com o argentino pode ajudá-lo a evoluir.

"Vojvoda fez bons trabalhos aqui no Fortaleza, acho que posso crescer muito com ele. Já conversou comigo algumas coisas, já sei o que tenho que fazer, o que ele gosta de fazer."