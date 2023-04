Pikachu comemora "grande passo em termo de classificação" após goleada na Copa do Brasil

Autor de um dos gols do Fortaleza na goleada diante do Águia de Marabá por 6 a 1, Yago Pikachu comemorou o ótimo resultado ao final do jogo. A alta vantagem no placar dá ao Leão uma boa perspectiva para o duelo de volta.

"Primeiro vou falar da vitória que é sempre mais importante, independentemente de quem faça o gol. Uma vitória que sabíamos que poderia dar um grande passo em termo de classificação porque estamos jogando em casa, embalado depois do título do último fim de semana. Vindo com o time bastante mudado de um jogo para outro, sabendo da nossa obrigação e responsabilidade de fazer um bom placar, conseguimos, pois o gol foi consequência de tudo que fizemos. Criamos várias oportunidades. Se não fosse o goleiro adversário, o placar poderia até ser maior", observou o atleta.

Quanto ao gol marcado, Pikachu demonstrou felicidade pelo tento anotado e falou da necessidade que tinha de marcar para melhorar a própria confiança. "Era um gol que tava precisando, mas sabia que ia sair naturalmente. A torcida tava cobrando, entendo pois fiz bastante gols ano passado e ano retrasado. O importante foi que eu consegui participar com assistência e no jogo da Sul-Americana. O importante é sempre estar contribuindo com a equipe em primeiro lugar. Lógico, o gol dá uma confiança, pois agora começa uma maratona com o início do Brasileiro", destacou.

Sobre a maratona, o jogador complementou que o Fortaleza fará uma série de jogos desgastantes, já que fará o itinerário Argentina - Paraná - Belém até o dia 26, após a estreia em casa diante do Internacional pelo Brasileirão no sábado, 15.

"Será difícil, uma viagem desgastante. A gente tem jogos fora, vai pra Argentina, pra Curitiba, e ainda tem o jogo de volta em Belém. É bom a gente ter feito um grande placar para praticamente segurar a classificação", finalizou.

