Contra o Águia, Dudu e Ceballos conseguiram o primeiro gol com a camisa do Fortaleza

Os dois iniciaram a goleada por 6 a 1 sobre o time de Marabá. O jejum do colombiano era maior, já que ele está no Tricolor desde 2022

Na goleada aplicada pelo Fortaleza sobre o Águia de Marabá, por 6 a 1, dois atletas que ainda não tinham marcado com a camisa tricolor “desencantaram”. O lateral-direito Dudu e o zagueiro Ceballos fizeram o primeiro gol pelo clube.

Dudu marcou seu primeiro pelo Leão na 12ª partida que fez pelo clube. Ele já tinha sido autor de duas assistências, contra o CSA, pela Copa do Nordeste, e diante do Deportivo Maldonado-URU, pela Libertadores, no Castelão, mas não havia balançado as redes adversárias.

O jejum de Ceballos era bem maior. No Tricolor desde o ano passado, o colombiano precisou jogar 43 partidas para, enfim, registrar o primeiro tento pelo Fortaleza. Apesar de jogar na defesa, ele costuma participar das jogadas ofensivas de bola aérea do Leão.

Os demais tentos da partida de estreia do Fortaleza pela Copa do Brasil foram marcados por Guilherme, Pikachu e Thiago Galhardo, duas vezes.



