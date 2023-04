Fortaleza BC segue vivo por playoffs do NBB e depende apenas de si; veja cenário

Mesmo vindo de duas derrotas consecutivas, o Fortaleza Basquete Cearense ainda está vivo em busca da classificação aos playoffs do NBB. Para alcançar o feito, o Carcalaion depende somente de si, mas precisa ser impecável e vencer as rodadas finais na fase de grupos da competição nacional.

Neste cenário, o principal concorrente do Fortaleza BC é o Pato Basquete, que venceu o Cerrado na noite desta segunda-feira, 10, e assumiu o 12º lugar da tabela, zona que garante vaga nos playoffs do NBB. O União Corinthians, que também era um aspirante pela posição, acabou sendo derrotado pelo Bauru e já não tem mais chances matemáticas.

O Carcalaion, embora ocupe atualmente a 14ª colocação, ainda possui duas rodadas para disputar, enquanto o Pato já finalizou todos os jogos que tinha a cumprir no torneio — não podendo somar mais pontos. Desta forma, caso a equipe cearense vença o Caxias e o União Corinthians nos dois embates finais, conseguirá empatar com o time paranaense e ultrapassa pelo critério de desempate, que é o de confronto direto.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

A façanha, embora não seja totalmente simples, acontece sob um contexto positivo para o Fortaleza BC. Isso porque o Caxias entrará em quadra já classificado e sem grandes objetivos a alcançar, enquanto o União Corinthians em situação oposta, desclassificado. O ponto negativo é que os dois duelos acontecem longe da capital cearense.

Caso termine a fase de grupos em 12º e confirme a classificação aos playoffs, o Carcalaion enfrentará o quinto colocado, posição ocupada no momento pelo Paulistano. O Pinheiros, entretanto, ainda tem chances de ultrapassar o rival paulista, deixando assim o cenário em aberto. De qualquer forma, independente do adversário, a disputa ocorrerá no formato melhor de três, com um jogo em Fortaleza e dois fora de casa.

O Fortaleza BC volta a quadra na quarta-feira, 12, para encarar o Caxias do Sul, às 20 horas. É vencer ou vencer.



Com colaboração de Lennon Costa.

Tags