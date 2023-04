Clássico-Rei registra, novamente, arremesso de cadeiras e outros objetos no gramado

No último Clássico-Rei de 2023, mais uma vez, houve registro na súmula do jogo de lançamento de objetos em campo, incluindo pedaços de cadeiras. Na partida do último sábado, 8, os arremessos aconteceram após o gol de empate do Fortaleza, marcado nos minutos finais.

O árbitro Wagner Magalhães (FIFA/RJ) escreveu que os objetos partiram do lado da arquibancada em que estavam torcedores do Ceará, contra jogadores do Fortaleza, que celebravam o gol marcado por Calebe, que valeu o pentacampeonato ao Tricolor.

“Após o gol da equipe do Fortaleza E. C., aos 42 minutos do segundo tempo, durante a comemoração, foram lançados chinelos, tênis e partes de cadeira na direção dos jogadores do Fortaleza E.C que estavam comemorando o gol de sua equipe, objetos estes vindos da direção da torcida do Ceara S. C. Cabe ressaltar que nenhum atleta foi atingido”, escreveu o árbitro.

Segundo a Secretaria do Esporte (Sesporte), 453 cadeiras foram quebradas no Clássico-Rei mais recente e os dois clubes já foram notificados para ressarcimento.

Reincidência

Outros dois Clássico-Rei nesta temporada tiveram registros semelhantes. No primeiro, válido pela fase de grupos do Estadual, realizado no estádio Presidente Vargas, o catarinense Ramon Abatti (FIFA) colocou na súmula que foram jogadas em campo um copo com líquido, um assento da arquibancada e uma chinela.

Os arremessos também foram feitos logo após as comemorações dos dois gols do Ceará, segundo a súmula. Na ocasião, também não houve atleta atingido, tampouco identificação dos responsáveis pelos objetos lançados no gramado.

No primeiro encontro entre Ceará e Fortaleza na Copa do Nordeste, dia 6 de março, a situação se repetiu. O árbitro Diego Pombo Lopez (FIFA/BA) registrou que uma sandália de borracha foi jogada na hora da comemoração de um dos gols do Ceará e no intervalo da partida três partes de cadeiras quebradas foram arremessadas ao campo.

Os dois clubes devem responder a todos esses episódios no Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol (TJDF-CE), quantos aos clássicos pelo Estadual, e no Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), quanto a Copa do Nordeste.

