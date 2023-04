Alex Santiago deixa o cargo de Diretor de Futebol do Fortaleza

Alex, entretanto, segue no cargo de 2º vice-presidente do Tricolor do Pici. O comunicado foi feito dois dias após a conquista do pentacampeonato cearense e aconteceu por questões pessoais

O Fortaleza comunicou, dois dias após a conquista do pentacampeonato cearense, que Alex Santiago pôs o cargo de Diretor de Futebol à disposição da Presidência. Foram dois anos e um mês à frente do Departamento Desportivo do Tricolor do Pici.

A decisão, oficializada nesta segunda-feira, 10, aconteceu por questões profissionais e acadêmicas, pelo qual Alex Santiago vinha sacrificando já há algum tempo pelo acúmulo de funções dentro do Fortaleza, já que também é 2º vice-presidente, cargo que seguirá ocupando normalmente.

Sobre o assunto Calebe, do Fortaleza, envia mensagem para xará de 10 anos que faz tratamento de câncer

Fortaleza anuncia Guilherme Giudice como novo técnico do time feminino

Fortaleza faz jogo duro e manda contraproposta ao Cruzeiro para vender Tinga

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

“Eu coloquei à disposição do Presidente Marcelo Paz o cargo de Diretor de Futebol Profissional do Clube com a sensação de dever cumprido. Em duas temporadas e meia, eu espero ter correspondido ao que o Presidente esperava de mim no exercício do cargo”, disse Alex Santiago.

No período como Diretor de Futebol, Alex Santiago acumulou diversas conquistas importantes, como boas campanhas na Série A, título de Campeão da Copa do Nordeste (2022) e o pentacampeonato Cearense (2023). Além disso, duas classificações consecutivas para a Libertadores.

“Sigo no clube, sempre a disposição do Fortaleza para quando ele precisar. Me distancio nesse momento por motivos pessoais e profissionais mas estarei sempre à disposição do presidente e de todos os demais diretores”, concluiu.



Confira a entrevista na íntegra de Marcelo Paz ao Esportes do POVO: