Contratação mais cara da história do Fortaleza, Calebe garante penta com gol salvador

Existe um velho ditado que diz o seguinte: “Caro é jogador ruim”. O meia-atacante Calebe, de 22 anos, chegou ao Fortaleza com o peso de ser a contratação mais cara da história do time do Pici, e na noite deste sábado, 8, garantiu um dos títulos mais importantes do clube ao marcar o gol de empate na final do Campeonato Cearense. O Leão empatou em 2 a 2 com o Ceará e foi pentacampeão estadual.

Calebe chegou ao escrete vermelho-azul-e-branco no começo de fevereiro, mais precisamente no dia 8. Para tirar o atleta do Atlético-MG, o time de Juan Pablo Vojvoda precisou desembolsar R$ 6 milhões por 50% dos direitos do jogador. O valor da negociação criou desconfiança no torcedor, mas o camisa 27 logo tratou de cair nas graças dos tricolores e virou peça fundamental da equipe.

O Fortaleza começou o Clássico-Rei deste sábado, 8, perdendo por 2 a 0 e conseguiu empatar o placar no final do jogo. Calebe saiu do banco de reservas ainda no intervalo da partida para se tornar o grande herói do pentacampeonato do time tricolor. Ele marcou o segundo da sua equipe aos 42 minutos, após acertar o ângulo do goleiro Richard.

Além de deixar a bola no fundo das redes, Calebe foi importante para o time de Vojvoda ao exercer mais de uma função dentro de campo. O camisa 27 jogou de ponta em boa parte da etapa final e levou perigo pelo lado direito do campo. Além disso, ele jogou de meia central após a saída de Thiago Galhardo e foi peça fundamental também na recomposição defensiva.

Após o jogo que garantiu o pentacampeonato do Fortaleza, Calebe comemorou o título do Leão: “É importante, né? Não só para mim, mas para todos os atletas do clube. E não é só para nós, mas também para todos os torcedores do clube, que merecem tanto. Agora é comemorar, porque a gente é merecedor.”

Quem deu a assistência para o meia-atacante foi um dos ídolos da história recente do Fortaleza. Repetindo o que aconteceu em 2015, quando o Leão foi campeão sobre o Ceará também após empatar em 2 a 2 com um gol no fim, Tinga foi o responsável por passar a bola para Calebe marcar. O capitão havia falhado em um dos tentos do Vovô, mas se recuperou ao ajudar nos minutos finais.