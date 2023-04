Com promoção, Fortaleza inicia venda de ingressos para jogo da Copa do Brasil

Pouco tempo depois de conquistar o penta no Campeonato Cearense, o Fortaleza já terá mais um importante compromisso. Na noite desta terça-feira, 11, às 21h30min, o Leão recebe o Águia de Marabá-PA, no Castelão, pela partida de ida da terceira fase da Copa do Brasil. Portanto, o clube já deu início a venda de ingressos, com direito a valores promocionais.

Em entrevista coletiva realizada na última semana, o presidente Marcelo Paz havia adiantado que o clube faria promoção no valor dos bilhetes para o duelo da Copa do Brasil. Como prometido, a entrada mais barata custará R$ 10,00, enquanto o ingresso mais caro terá o custo de R$ 120,00.

Para a partida desta terça-feira, 11, o Tricolor do Pici disponibilizou apenas o anel inferior das arquibancadas da Arena Castelão, com exceção do setor Especial, que fica acima dos camarotes. Portanto, os setores à disposição dos torcedores leoninos são: Inferior Sul e Norte, Bossa Nova (inferior central), Premium e Especial.

Os ingressos podem ser comprados nas lojas oficiais do clube (Leão 1918) e licenciadas, ou pela internet, através do site do eFolia.

Valores dos ingressos para o jogo contra o Águia de Marabá

Inferior Sul e Norte: R$ 20,00 (inteira) e R$ 10,00 (meia)

Especial: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

Bossa Nova: R$ 60,00 (inteira) e R$ 30,00 (meia)

Premium: R$ 120,00 (inteira) e R$ 60,00 (meia)

Visitante: R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia)

O check-in para os sócios-torcedores está disponível desde a tarde deste domingo, 9, no site sociofortaleza.com.br. Os adeptos dos planos “Recarga” e “Leão da Galera” têm 70% de desconto no valor dos ingressos.

