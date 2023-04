Fortaleza anuncia Guilherme Giudice como novo técnico do time feminino

Leoas irão estrear no Brasileirão Feminino A2 neste domingo, 16, às 16 horas, diante do JC Futebol Clube, no Amazonas

O Fortaleza anunciou nesta segunda-feira, 10, a contratação do técnico Guilherme Giudice para a temporada 2023 das Leoas. O treinador irá ocupar o cargo antes comandado por Débora Ventura, que teve a saída divulgada no final de março.

Na temporada 2023, a equipe feminina do Fortaleza irá disputar o Brasileirão Feminino A2 e o Campeonato Cearense. Pelo certame nacional, em busca do acesso inédito, as Leoas irão estrear neste domingo, 16, às 16 horas, diante do JC Futebol Clube, do Amazonas, fora de casa.

Conheça o novo técnico do time feminino do Fortaleza

Novo técnico do time feminino do Fortaleza, Guilherme Giudice possui bagagem no futebol feminino nacional. Ele foi auxiliar técnico do São José em 2016 e, ao se destacar, foi chamado para a seleção brasileira. No Brasil, ele ocupou o cargo durante um ano até se transferir para o Santos.

Ele ficou nas Sereias da Vila entre 2018 e 2020, ano em que foi campeão da Copa Paulista. Depois, o profissional retornou ao São José, onde ficou até o final da temporada 2022.

Formado em Educação Física e Pós-Graduado em Treinamento Desportivo e Gestão de Centros Esportivos, Guilherme Giudice possui Licença Pro pela CBF Academy.

Nesse tempo, em meio às formações e trabalhos, Guilherme venceu o câncer em algumas ocasiões. Mais recentemente, ele se recuperou de câncer no mediastino, uma das três cavidades em que está dividida a cavidade torácica, onde estão localizados o coração, as partes torácicas dos grandes vasos e outras estruturas importantes do corpo humano.

