"Ninguém ganha cinco títulos por acaso", celebra Marcelo Paz após penta

O presidente do Fortaleza, Marcelo Paz, conversou com o Esportes O POVO após o pentacampeonato estadual conquistado neste sábado, 8. Na oportunidade, o mandatário tricolor comentou sobre o sentimento de conquistar o tão sonhado título e falou da dificuldade enfrentada na grande decisão.

"Não é acaso, ninguém ganha cinco títulos por acaso. Tivemos um grande adversário, todo mundo sabe que o Ceará é um time muito competitivo, esse ano deu muito trabalho para a gente nos clássicos. Mas a gente venceu quando mais precisava. O torcedor do Fortaleza queria muito esse penta. Está na história, ninguém tira. Foi dentro do campo, foi na bola como tem que ser", disse.



Maior campeão cearense

Antes do confronto decisivo da edição de 2023 do campeonato, Fortaleza e Ceará estavam com a mesma quantidade de títulos. Entretanto, o gol salvador de Calebe, aos 42 minutos da segunda etapa, isolou o Leão do Pici como o maior vencedor do estadual com 46 taças levantadas.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Um título por ano

Com o pentacampeonato estadual conquistado neste sábado, 8, o Fortaleza chegou ao sexto ano consecutivo levantando ao menos um troféu. A última temporada em que o time não se sagrou campeão de alguma competição foi a de 2017.

Desde então, o Leão do Pici conquistou oito títulos, sendocinco Estaduais, duas Copas do Nordeste e uma Série B do Brasileiro.

Sobre o assunto Vojvoda dedica pentacampeonato aos funcionários do Fortaleza: "Momento para falar deles também"

Contratação mais cara da história do Fortaleza, Calebe garante penta com gol salvador

"Realização histórica", comemora Alex Santiago após penta do Fortaleza

Tags