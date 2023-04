Galhardo comemora penta do Fortaleza no Cearense: "Fizemos história"

O atacante destacou a importância de ser campeão, além de projetar o restante da temporada do Leão do Pici

O Fortaleza empatou em 2 a 2 com o Ceará na noite deste sábado, 8, e garantiu o quinto título consecutivo do Campeonato Cearense. Após a conquista, o atacante Thiago Galhardo conversou com o Esportes O POVO e afirmou que o time fez história ao garantir o penta.

“Esse ano fizemos história. Sempre digo para as pessoas que momentos passam. Tem jogos que você vai perder, tem jogos que vai ganhar, mas vai passar, ninguém vai lembrar daqui cinco ou dez anos. Mas a história quando é escrita, você vai estar eternizado em um quadro, nas fotos.”

O clima entre os jogadores era de festa, mas Thiago Galhardo aproveitou para já começar a projetar o restante da temporada. Para o atacante, o Leão tem três competições palpáveis e colocou as Copas (do Brasil e Sul-Americana) como os principais objetivos.

“Agora nós temos três competições muito palpáveis. Brasileiro a gente sabe que é muito difícil ser campeão, mas queremos ficar na primeira parte da tabela, e tem a Copa do Brasil e Sul-Americana, que é o que a gente vai querer e almejar o máximo possível.”

