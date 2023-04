Zagueiro do Palestino critica gramado do Castelão: "Complicado"

Time chileno foi superado pelo Fortaleza na estreia da Copa Sul-Americana e agora amarga lanterna do Grupo H

Goleado pelo Fortaleza na noite desta quarta-feira, 5, o Palestino não aprovou o estado do gramado da Arena Castelão. Em entrevista pós-jogo, o zagueiro Fernando Meza criticou o campo do estádio, mas ponderou que isso não é desculpa para a derrota.

Na ocasião, o defensor ainda falou que o gol tricolor no começo do jogo atrapalhou a estratégia do time visitante.

"O gramado realmente estava complicado, mas isso não é desculpa. O gramado está igual para as duas equipes. A estratégia de jogo era totalmente diferente, mas o gol nos minutos iniciais nos fez jogar de outra forma. Creio que até o minuto 30 (do 2º tempo) a partida estava aberta. O clima é totalmente diferente do que estamos acostumados, a umidade aqui é tremenda, mas isso não é desculpa", disse.

Durante a entrevista, o camisa 2 dos Baisanos também comentou sobre a viagem que a equipe fez até Fortaleza e afirmou que a goleada sofrida não era o resultado que o time tinha em mente.

"Foi uma viagem terrível, bastante longa. Para muitos jogadores essa é a primeira Copa, há muita animação para todos, obviamente para o clube também. Viemos desfrutar um pouco do que é a Copa, mas sempre concentrados no que temos que fazer. O resultado não foi o que esperávamos."

Com o resultado negativo, o Palestino agora amarga a lanterna do Grupo H da Sul-Americana. O Fortaleza, por sua vez, é líder com três pontos e saldo de quatro gols.

