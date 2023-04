Após goleada do Fortaleza na Sula, Vojvoda projeta final do Cearense: "Jogo equilibrado"

Em coletiva, o comandante argentino comentou sobre a vitória por 4 a 0 diante do Palestino-CHI, mas já começou a projetar a final do Campeonato Cearense

O Fortaleza goleou o Palestino-CHI por 4 a 0 na Arena Castelão, na noite desta quarta-feira, 5, na estreia da Copa Sul-Americana. Entretanto, a equipe cearense tem pouco tempo para comemorar a vitória, já que no próximo sábado, 8, irá enfrentar o Ceará na segunda partida da final do Campeonato Cearense. Após o duelo contra os chilenos, o técnico Vojvoda participou de coletiva e projetou o jogo decisivo contra o maior rival.

“Sabemos a realidade, tanto adversário, como nós. Estamos com uma pequena diferença a favor nosso (na final). Mas cada um fará o seu planejamento de jogo. Acho que vai ser um jogo equilibrado, um jogo como uma final. Cada treinador vai fazer sua estratégia. O que vai decidir dentro de campo, como sempre, serão os jogadores. Se fala muitas vezes sobre estratégia, planejamento, mas quem define, realmente, são os jogadores.”

Por ter vencido o primeiro jogo da decisão por 2 a 1, é natural que o favoritismo seja dado ao Fortaleza. Entretanto, o comandante argentino fez questão de afirmar que não existe uma grande diferença entre as duas equipes para o confronto final.

“Reconhecemos que temos um bom elenco, reconhecemos também a realidade que está. Fizemos uma diferença no primeiro jogo, mas também sabemos que é uma final. Não há uma grande diferença (sobre favoritismo). Então vamos sabendo nossas forças, sabendo que somos um bom time, mas tendo consciência que é uma final e da realidade que vamos ter no próximo jogo.”

Pela proximidade com a final do Cearense, a comissão técnica do Leão do Pici optou por fazer algumas alterações na equipe titular diante do Palestino-CHI e, mesmo assim, conquistaram uma vitória acachapante. Dessa forma, Vojvoda valorizou o elenco tricolor e afirmou que a goleada provou a qualidade do grupo de atletas.

“Sempre temos falado de um bom elenco, de uma boa concorrência interna. Os jogadores sabem aguardar o momento. Temos boa qualidade e muitas partidas. No momento certo, temos que utilizar os jogadores e eles respondem. Hoje foi uma prova do que estou falando. Estamos em um momento importante, uma semana muito importante para o clube, elenco e para o torcedor.”

Apesar da vitória por 4 a 0, o Fortaleza desperdiçou oportunidades de matar o jogo ainda na primeira etapa. Vojvoda reconheceu a deficiência nos primeiros 45 minutos, mas destacou o volume de criação da equipe durante toda a partida.

“Hoje ganhamos por um placar importante, mas também temos que ver um pouco além. Muitas vezes não podemos controlar a efetividade, mas podemos oferecer todo o nosso melhor funcionamento para ter muitas opções de gol. O time, hoje, no primeiro tempo, teve muitas chances e faltava essa efetividade, que encontramos nos últimos minutos.”

