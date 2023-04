Em noite de artilheiro, Pochettino foi decisivo na vitória do Fortaleza pela Sula

Decisivo e eficiente, Pochettino não precisou de muitos minutos em campo para ser peça fundamental na importante goleada do Fortaleza na estreia da Copa Sul-Americana. O meia argentino, que começou no banco de reservas para ser preservado visando a final do campeonato estadual, marcou dois gols, deu uma assistência e aliviou o cenário da partida quando o clima era de apreensão.

Quando foi chamado por Vojvoda, Pochettino tinha uma clara missão: equilibrar o meio de campo do Fortaleza, já que a equipe havia perdido o controle do setor para o Palestino e passou a sofrer na partida. Naquele momento do jogo, aos 28 minutos do segundo tempo, o perigoso placar de 1 a 0 a favor do Leão foi ameaçado em duas ocasiões que, por pouco, não ocasionaram no empate do clube chileno.

Pochettino, ciente da responsabilidade, não decepcionou e teve um aproveitamento ofensivo praticamente impecável. No primeiro toque, um chutaço da intermediária, no ângulo do goleiro Rigamonti, que nada pôde fazer. Este gol, por si só, já causou um tremendo alívio e neutralizou o ímpeto do Palestino. Mas o camisa sete entrou em campo com fome de bola.

Aos 46, em um lance de total persistência e garra, o meia lutou por uma bola que parecia perdida na linha de fundo, Pochettino retomou a posse e deu um passe na medida para Lucero, cujo trabalho foi apenas empurrar para os fundos das redes. A gentileza foi devolvida pelo centroavante três minutos depois com uma assistência para o meia, que marcou seu segundo tento e decretou a goleada por 4 a 0.

Se antes da entrada de Pochettino o Fortaleza pecou pela falta de eficiência, com o meia o contexto foi diferente. Segundo o Footstats, o jogador deu somente dois passes no jogo, um deles resultou no gol de Lucero. No quesito finalização, também foram duas e ambas com 100% de aproveitamento. A ótima atuação do argentino, além de elevar a moral pessoal, também causou um grande impacto para o Tricolor na Sula, tendo em vista que saldo de gols é um critério fundamental para eventuais desempates.

Números de Pochettino em 2023 pelo Fortaleza:

Jogos: 17

Gols: 3

Assistências: 5

