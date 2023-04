Fortaleza x Palestino ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Fortaleza e Palestino se enfrentam hoje, quarta, 05 de abril (05/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada na Arena Castelão, em Fortaleza (CE), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O Fortaleza chega para o duelo com poucos desfalques. Se considerarmos que Pedro Rocha seguirá sendo desfalque nos próximos meses e João Ricardo ficará pelo menos mais um mês no departamento médico, a única dúvida é o meia Sammuel, que estava com conjuntivite. A situação dele será atualizada uma hora antes da bola rolar.

De resto, Vojvoda deve ter todo o elenco à disposição, inclusive o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o centroavante Silvio Romero, que estavam em transição. Os recém-chegados Bernardo Schappo, zagueiro, e Zanocelo, meia, também são opções e podem estrear.

O Palestino tem duas baixas. O atacante argentino Maxi Sales e o defensor chileno José Bizama, que não atuam há um mês e duas semanas, respectivamente. (Com Brenno Rebouças)



Fortaleza x Palestino ao vivo: onde assistir à transmissão

Paramount+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - Fortaleza x Palestino

Escalação provável

Fortaleza

4-3-3: Fernando Miguel; Dudu, Benevenuto, Titi (Ceballos) e Bruno Pacheco; Lucas Sasha, Caio Alexandre (Hércules) e Pochettino; Moisés, Romarinho e Lucero (Thiago Galhardo). Téc: Vojvoda



Palestino

4-1-4-1: Rigamonti; Brayan Véjar, Suárez, Meza e Zúñiga; Farias; Barticciotto, N. Meza Muñoz (Carrasco), Martínez e Benítez; Dávilla. Téc: Pablo Sánchez



Quando será Fortaleza x Palestino

Hoje, quarta, 05 de abril (05/04), às 19 horas

Onde será Fortaleza x Palestino

Arena Castelão, em Fortaleza (CE)

