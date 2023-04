Bolívar x Palmeiras ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Bolívar e Palmeiras se enfrentam hoje, quarta, 05 de abril (05/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia, às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo, no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Sem Murilo, cumprindo suspensão após ser expulso no jogo de volta da semifinal da Libertadores passada, e Piquerez, que sofreu uma entorse no joelho direito, Abel Ferreira deve optar, respectivamente, por Luan e pelo jovem Vanderlan.

Em virtude da logística complicada para chegar à La Paz e depois retornar à São Paulo, o técnico também pode poupar alguns titulares. Além disso, o Palmeiras contará com os recém-chegados, Richard Ríos e Artur, que não podem ajudar na grande decisão do torneio estadual.

Do outro lado, o Bolívar conta com a altitude para conseguir estrear com o pé direito no torneio. O clube ocupa, nesse momento, a segunda colocação, com 15 pontos, um a menos que o líder, The Strongest. Barcelona SC, do Equador, e Cerro Porteño, do Paraguai, compõem o Grupo C. (Com Gazeta Esportiva)



Bolívar x Palmeiras ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta ESPN : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo STAR+: Serviço de Streaming



Copa Libertadores 2023 - Bolívar x Palmeiras

Escalação provável

Bolívar

Lampe; Jesus Sagredo, Ferreyra e José Sagredo; Justiniano; Bejarano, Villamil, Vaca e Roberto Fernández; Ronnie Fernández e Chavez Cruz. Técnico: Beñat San José

Palmeiras

Marcelo Lomba; Mayke, Luan, Naves e Vanderlan (Ian); Fabinho, Jailson (Richard Ríos) e Gabriel Menino; Artur, Breno Lopes (Giovani) e Navarro. Técnico: Abel Ferreira

Quando será Bolívar x Palmeiras

Hoje, quarta, 05 de abril (05/04), às 21h30min

Onde será Bolívar x Palmeiras

Estádio Hernando Siles, em La Paz, na Bolívia

