Sporting Cristal x Fluminense ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Sporting Cristal e Fluminense se enfrentam hoje, quarta, 05 de abril (05/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no estádio Nacional do Peru, em Lima (PER), às 21h30min (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV aberta Globo e no serviço de streaming Paramount+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

O técnico Fernando Diniz sabe que terá um desfalque para a partida. Isso porque o volante Martinelli não viajou com o restante da delegação.

O jogador de 21 anos saiu de campo lesionado no fim de semana, na derrota para o Flamengo. O departamento medico não informou a gravidade do problema.

O Fluminense também busca o bom resultado para ganhar confiança visando a final do Campeonato Carioca, no fim de semana. Na ida, a equipe de Diniz foi derrotada pelo Flamengo, por 2 a 0. (Com Gazeta Esportiva)



Sporting Cristal x Fluminense ao vivo: onde assistir à transmissão

Globo : Canal de TV aberta

: Canal de TV aberta Paramount+: Serviço de Streaming



Copa Libertadores 2023 - Sporting Cristal x Fluminense

Escalação provável

Sporting Cristal

olis; Lora, Ignacio da Silva, Chavez e Ascues; Pretell Panta, Tavara e Alarcon; Hohberg, Marlos Brenner (Otoya) e Grimaldo. Técnico: Tiago Nunes.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Nino, David Braz, Alexsander (Marcelo); André, Lima (Felipe Melo), Ganso; Keno, Jhon Arias (Lelê), Germán Cano.

Quando será Sporting Cristal x Fluminense

Hoje, quarta, 05 de abril (05/04), às 21h30min

Onde será Sporting Cristal x Fluminense

Estádio Nacional do Peru, em Lima (PER)

