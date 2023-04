América-MG x Peñarol ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

América-MG e Peñarol se enfrentam hoje, quarta, 05 de abril (05/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. A partida será disputada no Arena Independência, em Belo Horizonte (MG), às 21 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no serviço de streaming STAR+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Em seu último compromisso, o América foi superado pelo Atlético-MG na primeira partida da final do Campeonato Mineiro. Com a derrota por 3 a 2, a equipe do técnico Vagner Mancini entrará em desvantagem no jogo de volta, que terá o mando do Galo.

Por sua vez, o Peñarol é o líder do Campeonato Uruguaio, com 20 pontos e apenas uma derrota em nove partidas. No último sábado, o time do treinador Alfredo Arias venceu o clássico contra o Nacional, seu maior rival, por 2 a 0. Por isso, os uruguaios chegam com moral para sua estreia na Sul-Americana. (Com Gazeta Esportiva)



América-MG x Peñarol ao vivo: onde assistir à transmissão

STAR+: Serviço de Streaming



Copa Sul-Americana 2023 - América-MG x Peñarol

Escalação provável

América-MG

Matheus Cavichioli; Arthur, Ricardo Silva, Iago Maidana e Nicolas; Alê, Juninho e Benítez; Felipe Azevedo, Matheusinho e Aloísio. Técnico: Vagner Mancini

Peñarol

Thiago Cardozo; Léo Coelho, Menosse, Milans e Cristóforo; Rodriguez, Homenchenko, Ferreira e García; Méndez e Arezo. Técnico: Alfredo Arias

Quando será América-MG x Peñarol

Hoje, quarta, 05 de abril (05/04), às 21 horas

Onde será América-MG x Peñarol

Arena Independência, em Belo Horizonte (MG)

