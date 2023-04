Aucas x Flamengo ao vivo: onde assistir, escalação provável e horário

Aucas e Flamengo se enfrentam hoje, quarta, 05 de abril (05/04), pela primeira rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. A partida será disputada no estádio Gonzalo Podo Ripalda, em Quito (EQU), às 19 horas (horário de Brasília).



O confronto terá transmissão ao vivo no canal de TV a cabo ESPN e no serviço de streaming Star+. Confira onde vai passar a partida, como assistir e a provável escalação de cada time ao final do texto.

Eric Pulgar, Matheusinho e Arrascaeta, lesionados, e Bruno Henrique, em transição para o retorno aos gramados, eram desfalques esperados. Já o volante Thiago Maia ficou de fora da viagem após se apresentar com fortes sintomas de gripe e foi liberado.

A equipe equatoriana chega para sua primeira participação na Libertadores em má fase. Em 2023, o Aucas tem um retrospecto de três derrotas, quatro empates e somente uma vitória. No Equatoriano, aparece no 12º lugar da tabela, com cinco pontos em quatro partidas. No último sábado, empatou em 2 a 2 com o Libertad. (Com Gazeta Esportiva)



Aucas x Flamengo ao vivo: onde assistir à transmissão

ESPN : Canal de TV a cabo

: Canal de TV a cabo Star+: Serviço de Streaming



Copa Libertadores 2023 - Aucas x Flamengo

Escalação provável

Aucas

Damián Frascarelli, Perlaza, Luis Cangá, Quñónez e Romero; Cano, Carcelén, Edison Caicedo e Cuero; Castillo e Jhon Cifuente. Técnico: César Farías

Flamengo

Santos, Guillermo Varela, Fabrício Bruno, David Luiz e Léo Pereira; Ayrton Lucas, Arturo Vidal, Gerson e Matheus França (Everton Ribeiro); Everton Cebolinha e Pedro. Técnico Vitor Pereira

Quando será Aucas x Flamengo

Hoje, quarta, 05 de abril (05/04), às 19 horas

Onde será Aucas x Flamengo

Estádio Gonzalo Podo Ripalda, em Quito (EQU)

