Fortaleza receberá mais de R$ 10 milhões caso avance na Sula em 1º com 100% de aproveitamento

O Fortaleza estreia nesta quarta-feira, 5, na Copa Sul-Americana, diante do Palestino. Com cotas milionárias, o clube poderá receber mais de R$ 10 milhões caso avance para as oitavas de final do torneio com 100% de aproveitamento e na primeira colocação do grupo H.

Na competição internacional, o Tricolor do Pici receberá US$ 900 mil (cerca de R$ 4,7 milhões) por participar da fase de grupos. Além da premiação fixa, a equipe também embolsará US$ 100 mil (R$ 525 mil) por cada vitória conquistada nesta fase.

Desta forma, se o time comandado por Juan Pablo Vojvoda vencer os seis jogos deste estágio do certame terá direito à quantia de US$ 600 mil (cerca de R$ 3,1 milhões na cotação atual). A classificação na primeira colocação para as oitavas de final garante ainda um valor de US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões). Somando à cota de participação, o clube poderá assegurar um montante de aproximadamente R$ 10,7 milhões aos seus cofres.

O Leão estreia no torneio continental nesta quarta em jogo contra o Palestino-CHI. As equipes se enfrentam a partir das 19 horas, na Arena Castelão.



Confira as cotas da Sul-Americana 2023:



Fase de grupos: US$ 900 mil (R$ 4,7 milhões) + US$ 100 mil (R$ 525 mil) por vitória



Playoffs: US$ 500 mil (R$ 2,6 milhões)



Oitavas de final: US$ 550 mil (R$ 2,9 milhões)



Quartas de final: US$ 600 mil (R$ 3,2 milhões)



Semifinal: US$ 800 mil (R$ 4,2 milhões)



Vice-campeão: US$ 2 milhões (R$ 10,5 milhões)



Campeão: US$ 5 milhões (R$ 26,25 milhões)

