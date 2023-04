Sasha fala sobre expectativa do Fortaleza na Sul-Americana: "O céu é o limite"

Em entrevista, o volante ainda revelou uma conversa do técnico Juan Pablo Vojvoda com o time e afirmou que o plantel está confiante

O volante Lucas Sasha concedeu entrevista pré-jogo na tarde desta terça-feira, 4, no Pici. Na véspera da estreia do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o jogador falou sobre a recente eliminação na Libertadores. Além disso, também revelou a expectativa do elenco em relação a participação no novo torneio continental.

"Foi como um prêmio para nós (ida à Sula) porque a eliminação na Libertadores não foi algo fácil de lidar. A gente está super motivado para fazer uma Sul-Americana boa, para conseguir avançar o máximo que der, a gente nunca sabe, o céu é o limite", comentou.

O Leão do Pici iniciou a preparação para o confronto diante do Palestino na última segunda-feira, 3. Além do jogo internacional, a equipe também terá uma decisão a ser disputada nesta semana. No sábado, 8, o Tricolor encara o Ceará no segundo jogo da final do Campeonato Cearense.

Com isso, Sasha revelou uma conversa do técnico Juan Pablo Vojvoda com o time e afirmou que o clima no vestiário é de confiança para uma semana decisiva.

"O Vojvoda disse que essa semana seria especial para nós. É a estreia de uma competição sul-americana e logo após vem a final contra o Ceará, então é uma semana especial. O clima está muito bom, estamos super motivados."

Fortaleza e Palestino se enfrentam nesta quarta-feira, 5, em jogo da primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana. A partida terá início às 19 horas e será disputada na Arena Castelão.

Adversário confiante

Primeiro adversário do Leão na Sula, o Palestino-CHI já se encontra em solo alencarino. Por meio das redes sociais do clube, o técnico da equipe, Pablo Sánchez, falou sobre a posição que o time quer finalizar a fase de grupos, embora divida o chaveamento H com Fortaleza, San Lorenzo e Estudiantes de Mérida.

"Certamente dirão que Fortaleza e San Lorenzo são os favoritos e nos tirarão a responsabilidade. Mas temos que ter nós mesmos essa responsabilidade e querer ser os primeiros do grupo", ressaltou o argentino.



