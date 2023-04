Sasha garante foco total do Fortaleza no Palestino, mas admite não esquecer o Estadual

Volante afirmou, em coletiva concedida nesta terça-feira, 4, que os jogadores do Tricolor conseguem separar bem os momentos e evitar que um jogo cause qualquer interferência no outro.

A semana corrente reserva dois compromissos importantes para o Fortaleza. O primeiro é a estreia na Copa Sul-Americana, contra o Palestino-CHI, na quarta-feira, 5, no qual uma vitória vale 100 mil dólares. Três dias depois, o Tricolor enfrenta o Ceará na final do Campeonato Cearense em busca de um pentacampeonato inédito para si.

Com dois duelos muito significativos para o clube em sequência, é natural imaginar que o foco de uma equipe se divida, mas o volante Lucas Sasha afirmou, em coletiva concedida nesta terça-feira, 4, que os jogadores do Tricolor conseguem separar bem os momentos e evitar que um jogo cause qualquer interferência no outro.

"Dá para separar sim, parece que não, parece que o nosso foco está sempre em alguma outra coisa, mas a gente consegue separar bem, consegue trocar o chip. É uma competição (a Sul-Americana) importante, que classificam só dois (times) em um grupo de quatro, a gente sabe da importância dos jogos em casa [...] tem que fazer valer nosso estádio, nossa torcida, nossa pressão; e sabemos que não podemos começar um campeonato perdendo pontos, que pode nos fazer falta lá na frente”, disse o camisa 88 do Leão, garantindo que o time todo hoje está voltado apenas para a partida contra o Palestino.

Sasha afirmou que o Clássico-Rei da final do Estadual, o último da temporada, só vai entrar em pauta após o apito final do jogo pela Sul-Americana. O volante reconhece que não tem como simplesmente esquecer a partida decisiva contra o Ceará, maior rival do Fortaleza, pela frente dias depois, no entanto reforçou que a mente dele e dos companheiros se concentra agora somente no adversário chileno.

"Nosso foco total; é difícil falar que estamos esquecendo de sábado, não, esquecer não vamos, mas nosso foco é amanhã (quarta). Não tem nem como pensar no Ceará tendo o Palestino amanhã. Foco total é para o jogo de amanhã, para começar bem essa competição, porque a gente tem jogos difíceis, nosso grupo não é fácil e temos que aproveitar o fator casa para somar pontos”, pregou.

No treino de apronto, nesta terça-feira, 4, o técnico Juan Pablo Vojvoda detalhou o Palestino para os atletas e explicou a estratégia de jogo que pretende usar contra os Baisanos. O argentino, inclusive, já trabalhou no futebol chileno e conhece bem o adversário de estreia pela Sul-Americana.

