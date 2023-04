Fortaleza enfrenta Palestino, do Chile, pela estreia na Copa Sul-Americana

Tricolor tenta explorar o fator casa para lograr uma largada positiva no torneio da Conmebol. Mais de 28 mil torcedores já estão confirmados para o Castelão

O Fortaleza estreia na Copa Sul-Americana na noite desta quarta-feira, 4, com fome de ir o mais longe possível. Que o diga o volante Lucas Sasha, que não impôs limite ao time dentro do torneio: “A gente está super motivado para conseguir avançar o máximo que der, a gente nunca sabe, o céu é o limite".

Na fase de grupos da “Sula”, o Tricolor tem pelo menos seis jogos garantidos e o primeiro será às 19 horas desta quarta, no Castelão, contra o Palestino, do Chile. O confronto é inédito..

Em quarto lugar no Campeonato Chileno, o Palestino pode não ser o clube mais conhecido do Grupo H, mas não deve ser subestimado.

O Fortaleza chega para o duelo com poucos desfalques. Se considerarmos que Pedro Rocha seguirá sendo desfalque nos próximos meses e João Ricardo ficará pelo menos mais um mês no departamento médico, a única dúvida é o meia Sammuel, que estava com conjuntivite. A situação dele será atualizada uma hora antes da bola rolar.

De resto, Vojvoda deve ter todo o elenco à disposição, inclusive o lateral-esquerdo Lucas Esteves e o centroavante Silvio Romero, que estavam em transição. Os recém-chegados Bernardo Schappo, zagueiro, e Zanocelo, meia, também são opções e podem estrear.

A presença deles, inclusive, abre espaço para, caso Vojvoda queria, poupar algumas peças pensando no Clássico-Rei de sábado, que vale um pentacampeonato estadual inédito.

O Palestino tem duas baixas. O atacante argentino Maxi Sales e o defensor chileno José Bizama, que não atuam há um mês e duas semanas, respectivamente. O técnico do “El Tino”, Pablo Sánchez, deu uma declaração jogando o favoritismo da chave para Fortaleza e San Lorenzo-ARG, mas deixou claro que vai brigar por classificação.

"Certamente dirão que Fortaleza e San Lorenzo são os favoritos e nos tirarão a responsabilidade. Mas temos que ter nós mesmos essa responsabilidade e querer ser os primeiros do grupo", afirmou. Na Sul-Americana, o líder de cada chave avança direto para as oitavas de final e os vice-líderes disputam playoffs com os times que forem terceiros colocados na Libertadores.

Mais de 28 mil torcedores do Fortaleza garantiram presença no Castelão de forma antecipada. O triunfo vale 100 mil dólares (cerca de R$ 500 mil).



Ficha Técnica

Fortaleza

4-3-3

F. Miguel; Dudu, Benevenuto, Titi (Ceballos), B. Pacheco; Sasha, Caio Alexandre (Hércules), Pochettino; Moisés, Romarinho, Lucero (T. Galhardo). Téc: Vojvoda

Palestino

4-1-4-1

Rigamonti; Brayan Véjar, Suárez, Meza, Zúñiga; Farias; Barticciotto, N. Meza Muñoz (Carrasco), Martínez, Benítez; Dávilla. Téc: Pablo Sánchez

Local: Castelão, em Fortaleza-CE

Data: 5/4/2023

Horário: 19 horas

Árbitro: Jhon Hinestroza (COL)

Assistentes: Mary Blanco (COL) e Leonar Soto (PER)

VAR: Leonard Mosquera (COL)

Transmissão: Paramount+, Rádio O POVO CBN FM 95.5 e AM 1010, Facebook do O POVO

