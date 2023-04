Técnico do Palestino aponta Fortaleza e San Lorenzo como favoritos, mas quer liderança do Grupo H

Repórter do caderno de Esportes

Equipe chilena irá estrear na atual edição da Sul-Americana diante do Tricolor do Pici nesta quarta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão

Primeiro adversário do Fortaleza na Copa Sul-Americana, o Palestino-CHI já se encontra em solo alencarino. Por meio das redes sociais do clube, o técnico da equipe, Pablo Sánchez, falou sobre a posição que o time quer finalizar a fase de grupos, embora divida o chaveamento H com Fortaleza, San Lorenzo e Estudiantes de Mérida.

"Certamente dirão que Fortaleza e San Lorenzo são os favoritos e nos tirarão a responsabilidade. Mas temos que ter nós mesmos essa responsabilidade e querer ser os primeiros do grupo", ressaltou o argentino.

Palestino-CHI e Fortaleza se enfrentam nesta quarta-feira, 5, às 19 horas, na Arena Castelão, pela primeira rodada da fase de grupos da Sul-Americana 2023. Mais de 28 mil torcedores já estão confirmados para o embate.

