Zanocelo é regularizado no BID e pode jogar contra Palestino na Sula

Jogador poderá atuar na Sula devido a um dispositivo nas regras do torneio chamado de "inscrição provisória", em que cada time pode adicionar até cinco atletas nesta condição

O meio-campista Vinícius Zanocelo teve seu nome publicado no Boletim Informativo Diário da CBF na manhã desta segunda-feira, 3. Com isso, o jogador está apto para estrear pelo Fortaleza na quarta, 5, diante do Palestino, em duelo da primeira rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana.

Apesar do prazo para as equipes enviarem uma lista prévia para inscrição na competição continental ter se encerrado na última sexta, 31 de março, o jogador poderá jogar na Sula. Isso acontecerá devido a existência de um dispositivo nas regras do torneio chamado de “inscrição provisória”, em que cada participante pode adicionar até cinco atletas nesta condição.



Desta forma, os jogadores colocados nessas situações têm até a terceira rodada para serem inscritos oficialmente. No caso de Zanocelo, ele teria que ser inscrito no BID da CBF até às 15h desta segunda, 3. Ciente disso, o clube do Pici agiu rápido e conseguiu regularizar o jogador a tempo.



Primeiro dia no Pici

Na chegada ao clube no sábado, 1º, o meia afirmou acompanhar a história recente do clube e destacou a qualidade do elenco tricolor.



“As cores caíram bem demais. Conheço a história recente do Fortaleza, venho acompanhando os últimos anos e é difícil chegar aqui e não perceber o crescimento. Conheço alguns (jogadores), vejo um elenco forte”, disse ao site oficial do Tricolor do Pici.

Zanocelo realizará o primeiro treino sob o comando de Juan Pablo Vojvoda nesta segunda-feira, 3.

