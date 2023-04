Sul-Americana: Fortaleza inicia venda de ingressos para duelo contra Palestino

O Fortaleza está próximo de estrear na Copa Sul-Americana. Na próxima quarta-feira, 5, o Tricolor recebe o Palestino, do Chile, na Arena Castelão, partir das 19 horas. Por isso, o clube iniciou na manhã desta segunda-feira, 3, a venda dos ingressos para o confronto.

Os bilhetes estão sendo comercializados através do site do eFolia e nas lojas físicas do Leão do Pici. O ingresso mais barato custa R$ 20 (meia-entrada) e é destinado ao setor superior sul, enquanto o mais caro tem o valor de R$ 200 (inteira) e possibilita a entrada no setor premium.

Vale destacar que os sócios-torcedores dos planos “Leão da Galera” e “Recarga” possuem 70% de desconto no valor dos ingressos.

Preço dos ingressos

Superior Sul: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)



Superior Central: R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)



Inferior Sul: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)



Inferior Norte: R$ 20 (meia) e R$ 40 (inteira)



Bossa Nova: R$ 40 (meia) e R$ 80 (inteira)



Setor Especial: R$ 35 (meia) e R$ 70 (inteira)



Setor Premium: R$ 100 (meia) e R$ 200 (inteira)



Superior Norte (visitante): R$ 30 (meia) e R$ 60 (inteira)

Além da venda dos bilhetes, os sócios-torcedores do clube também podem garantir vaga no confronto internacional através do check-in, que está liberado desde a manhã deste domingo, 2. Para reservar a entrada, basta o adepto acessar o site “sociofortaleza.com.br”.

