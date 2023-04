Zanocelo celebra chegada ao Fortaleza e afirma: "Vejo um elenco forte"

O Fortaleza oficializou a contratação do meio-campista Vinícius Zanocelo, de 22 anos, por empréstimo até 31 de dezembro de 2023. O atleta pertence ao Santos-SP. Na chegada ao Pici, o jogador afirmou acompanhar a história recente do clube e destacou a qualidade do elenco tricolor.



“As cores caíram bem demais. Conheço a história recente do Fortaleza, venho acompanhando os últimos anos e é difícil chegar aqui e não perceber o crescimento. Conheço alguns (jogadores), vejo um elenco forte”, disse ao site oficial do Tricolor do Pici.

O atleta realizará o primeiro treino sob o comando de Juan Pablo Vojvoda nesta segunda-feira, 3, no estádio Alcides Santos. Na ocasião, o elenco tricolor inicia a preparação para a partida diante do Palestino, pela Copa Sul-Americana. A bola rola às 19 horas da próxima quarta-feira, 5, na Arena Castelão.

Zanocelo acompanhou de perto a vitória do Fortaleza sobre o Ceará por 2 a 1, pelo primeiro jogo da decisão do Estadual, no Gigante da Boa Vista. O atleta irá reforçar o time do Pici na Copa Sul-Americana, Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro Série A.

O atleta poderá estrear com a camisa tricolor já na quarta, diante da equipe chilena, caso seja regularizado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até às 15 horas desta segunda-feira, 3. O jogador poderá ser inscrito oficialmente na competição internacional até a terceira rodada.

Trajetória de Zanocelo



O atleta se tornou profissional na Ponte Preta-SP e depois se transferiu para Ferroviária-SP. Foi no Santos que acabou ganhando maior notoriedade. No Peixe, Zanocelo soma 79 partidas, cinco gols e duas assistências. Ele tem ainda passagens pelas categorias de base da seleção brasileira.



