Anunciado fora do prazo de inscrições, Zanocelo poderá jogar Sula pelo Fortaleza

O Fortaleza anunciou na tarde deste domingo, 2 de abril, a contratação por empréstimo do meia Vinicius Zanocelo, do Santos. Aos 22 anos, o jogador chega ao Tricolor de Aço poucos dias antes da primeira partida do Leão na Copa Sul-Americana. Com tamanha proximidade da partida, uma dúvida começou a pairar sobre a cabeça de muitos torcedores: Zanocelo poderá estrear já na quarta-feira?

O prazo para as equipes enviarem uma lista prévia para inscrição na competição continental era até sexta-feira, 31 de março. No entanto, existe um dispositivo nas regras do torneio chamado de “inscrição provisória”, em que cada participante pode adicionar até cinco atletas nesta condição.

Desta forma, os jogadores colocados nessas situações têm até a terceira rodada para serem inscritos oficialmente. No caso de Zanocelo, para poder estrear com a camisa do Fortaleza, ele terá que entrar no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF até às 15 horas desta segunda-feira, 3.

Com isso o registro acontecendo, o meia poderá estrear pelo Fortaleza já na quarta-feira, 5, diante do Palestino (Chile), pela Sul-Americana. Caso contrário, Zanocelo só poderá estrear somente na segunda rodada em diante.



