Caio Alexandre exalta atuação do Fortaleza e comemora gol em clássico: "Fui feliz"

O camisa 8 do Leão do Pici foi o responsável por marcar um dos gols da vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na tarde deste sábado, 1º, pelo jogo de ida da decisão do Cearense

Eleito o melhor em campo do jogo de ida da final do Campeonato Cearense, o volante Caio Alexandre exaltou a atuação do Fortaleza na vitória por 2 a 1 sobre o Ceará, na tarde deste sábado, 1º de abril. Além disso, o atleta comemorou o gol marcado diante do Vovô.

"Foi um grande jogo da nossa equipe. A gente veio concentrado, com uma intensidade muito alta. Graças a Deus fui feliz ali em concluir a jogada e fazer o gol. A gente tem mais 90 minutos na semana que vem para fazer um grande jogo e tentar o pentacampeonato, que é o mais sonhado para a gente.”

Antes de encarar o Ceará na partida decisiva do estadual, o Leão terá um compromisso internacional. Na quarta-feira, 5, o Fortaleza encara o Palestino no Castelão, pela Sul-Americana. Apesar disso, Caio afirma que a equipe estará focada e descansada para o segundo jogo da final do Cearense.

“Vamos trabalhar muito forte essa semana. Tem um jogo da Sul-Americana no meio da semana, mas a equipe vai estar bem descansada e focada para, se Deus quiser, sair com o título."



