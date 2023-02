DM do Leão: Lucas Esteves trata desconforto na coxa esquerda

O lateral-esquerdo Lucas Esteves deu entrada no departamento médico do Fortaleza nesta semana. O jogador sente um desconforto muscular na coxa esquerda e por isso nem foi relacionado para a partida contra o Náutico, neste domingo, 26, pela Copa do Nordeste.

Lucas Esteves já havia preocupado no Uruguai, quando, no treino realizado em Montevidéu, demorou para se juntar aos demais jogadores e participar do trabalho. Ele estava no banco de reservas, mas não foi acionado.

Além de Lucas Esteves, seguem sob cuidados médicos o atacante Moisés, que cumpre protocolo pós-operatório, e Pedro Rocha, que teve lesão de LCA no joelho esquerdo e vai precisar de operação.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em contrapartida, o meia Lucas Crispim, que já havia entrado em fase de transição, está 100% e reforça o Tricolor contra o Náutico neste domingo.



Tags