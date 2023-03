Na reapresentação, jogadores do Fortaleza são cobrados por torcedores no Pici

Grupo de tricolores foi até o centro de excelência Alcides Santos e foram liberados para conversar com atletas. Eles reclamaram da postura do time em jogos como o Clássico-Rei

Torcedores do Fortaleza foram ao centro de excelência Alcides Santos, na tarde desta quinta-feira, 30, para fazer cobranças ao elenco tricolor após mais uma derrota para o Ceará na temporada, que culminou na eliminação na Copa do Nordeste.

A situação ocorreu antes do início do treinamento, mas não houve invasão. Os torcedores avisaram que iriam à sede do clube e a direção permitiu a entrada deles. O Esportes O POVO apurou que o grupo era composto por pouco mais de 20 pessoas.

As reclamações foram, principalmente, sobre a postura do time em jogos como o Clássico-Rei. Jogadores e comissão técnica ouviram os protestos e depois iniciaram o expediente. O Fortaleza confirmou o episódio, mas não quis comentar à respeito.

De olho no pentacampeonato cearense, o Tricolor volta a campo sábado, para enfrentar o Ceará mais uma vez, desta vez pela ida da final do Campeonato Cearense. Não há vantagem para ninguém na decisão.

