Com Romero entre os lesionados, Fortaleza tem cinco desfalques para o Clássico-Rei

O atacante argentino é novidade no boletim médico do Leão do Pici, divulgado antes do Clássico-Rei decisivo do Nordestão

O atacante Silvio Romero é um dos cinco desfalques do Fortaleza para o Clássico-Rei desta quarta-feira, 29, válido pela semifinal da Copa do Nordeste. A confirmação da ausência do atleta ocorreu após o Leão divulgar o balanço do departamento médico, momentos antes do duelo diante do Ceará.

O argentino de 34 anos está com um edema na parte posterior da coxa direita e, por isso, realiza tratamento com os médicos do Leão do Pici. A lesão de Romero ocorreu no clássico diante do Ferroviário, no último final de semana.

Sobre o assunto Fortaleza encara Águia de Marabá na 3ª fase da Copa do Brasil 2023

Fernando Miguel ressalta valor de Clássico-Rei para o Fortaleza

Conmebol divulga datas e horários dos jogos do Fortaleza na Sul-Americana

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Mesmo lesionado, o atleta foi à Arena Castelão. Silvio Romero chegou ao estádio em um carro particular, instantes depois do ônibus com a delegação do Leão do Pici desembarcar no local do jogo. O atacante tirou fotos e cumprimentou a maioria dos torcedores presentes na frente do vestiário.



Além do centroavante, outros quatro atletas irão desfalcar o Fortaleza por motivos relacionados ao DM. Pedro Rocha é quem deve ficar mais tempo longe dos gramados. O atacante está na fase pós-operatória de lesão ligamentar no joelho esquerdo.

O ponta Guilherme, com uma contusão na coxa esquerda, e o goleiro João Ricardo, com lesão muscular no adutor da coxa esquerda, também desfalcam o Tricolor. Por outro lado, o lateral-esquerdo Lucas Esteve parece estar próximo de retornar. Ele já faz trabalho de transição, após se recuperar de estiramento muscular.

Tags