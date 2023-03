Vojvoda elogia ataque do Fortaleza e projeta decisão: "Agora é pensar na semifinal"

Com a goleada sobre o Ferroviário, o Tricolor do Pici enfrenta o Ceará em busca de uma vaga na final do Nordestão

O Fortaleza se classificou para a semifinal da Copa do Nordeste e enfrentará o Ceará em busca de uma vaga na final do certame. Após a goleada por 4 a 0 contra o Ferroviário, o técnico Juan Pablo Vojvoda comentou sobre as decisões do Tricolor do Pici na sequência da temporada. O treinador também ressaltou a concentração com que a equipe entrou em campo e elogiou o ataque tricolor.

“Temos que continuar trabalhando. Agora é pensar na semifinal (Copa do Nordeste) e final do Cearense. Eu estou contente com os jogadores que estão no elenco. Depois podemos somar um, dois jogadores a mais. Mas eu tenho que manter meu foco nos jogadores que estão neste momento porque eles estão respondendo. Quanto a perder (saída de atletas), acho que não vamos perder jogadores nesta janela. Minha intenção é seguir com os jogadores que tenho nesse momento, quero que eles continuem todos conosco”, destacou.

A Copa do Nordeste voltará a ter um Clássico-Rei em uma de suas semifinais, após três anos. O duelo entre alvinegros e tricolores será realizado ainda nesta semana, os clubes aguardam apenas a divulgação da data por parte da Confederação Brasileira de Futebol (CBF). Do outro lado do chaveamento, Sport e ABC disputam a outra vaga na final do regional. O Fortaleza tem ainda pela frente mais dois confrontos diante do Vovô, ambos pelas finais do Campeonato Cearense.

O argentino comentou ainda a concentração com que o time entrou em campo na partida diante do Tubarão da Barra. “Sabíamos que era uma partida única e a importância que isso significa. Entramos com uma concentração máxima. Os jogadores desde o primeiro minuto corresponderam ao que foi pedido. Acho que o primeiro tempo o time teve boa mobilidade, troca de passes, boas chances de gol. Criamos situações e convertemos três gols em um primeiro tempo muito bom para o time”, disse.

Ataque tricolor

Juan Pablo Vojvoda elogiou o ataque do Leão e destacou algumas atuações individuais. “Todo o time fez uma boa partida, principalmente na primeira parte. O Lucero porque fez o gol, é importante para o camisa 9. Ele fez dois. Galhardo fez outro. Outros jogadores que não converteram. Poucas vezes falo de rendimentos individuais. Mas o rendimento de Romarinho hoje foi muito bom e ele não fez gol. Hércules foi bem, Pochettino foi bem. Ajudaram a solucionar a partida em vinte minutos”, frisou.



