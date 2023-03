Lucero celebra classificação do Fortaleza e ressalta: "Temos de seguir por esse caminho"

Tricolor do Pici agora aguarda o confronto entre Ceará e Sergipe para saber quem será o seu adversário na próxima fase do Nordestão

O Fortaleza garantiu a classificação para a semifinal da Copa do Nordeste. O Tricolor do Pici derrotou o Ferroviário pelo placar de 4 a 0, neste sábado, 25, na Arena Castelão. Autor de dois gols da partida, o atacante Lucero comemorou a vaga na próxima fase do certame e celebrou a atuação da equipe no confronto.

"Estou muito contente porque fizemos um grande jogo hoje. Temos de seguir por esse caminho. Trabalhando muito. Agora temos um novo jogo”, destacou.

O atacante tricolor também comentou sobre o adversário do Leão na terceira fase da Copa do Brasil, que será conhecido na próxima quarta-feira, 29. O sorteio será realizado pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF).

“Seja quem for, nós teremos de ganhar. Joguemos contra quem joguemos, nós teremos que seguir por esse caminho”, ressaltou.

O Tricolor do Pici agora aguarda o confronto entre Ceará e Sergipe para saber quem será o seu adversário na próxima fase do Nordestão.



