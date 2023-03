Romero inicia tratamento após desconforto na coxa e é dúvida para Clássico-Rei

Jogador argentino sentiu desconforto na coxa direita durante a goleada do Fortaleza diante do Ferroviário pelas quartas de final do Nordestão no último sábado, 25

O Fortaleza tem uma dúvida para o Clássico-Rei da semifinal da Copa do Nordeste. Nesta segunda-feira, 27, o Tricolor do Pici divulgou que o atacante Silvio Romero realizou exames após sentir um desconforto na região posterior da coxa direita e iniciou tratamento.

O camisa 18 participou da goleada diante do Ferroviário por 4 a 0 ao entrar em campo aos 22 minutos do segundo tempo na vaga de Calebe. No entanto, o jogador saiu de campo pouco mais de dez minutos depois, deixando um time com um atleta a menos — já que todas as substituições já haviam sido utilizadas.

Romero é o sexto jogador no departamento médico do Leão. No último boletim divulgado pelo clube, foi constado que Pedro Rocha se recupera de operação após lesão ligamentar no joelho esquerdo. Além dele, Lucas Esteves se recupera de um estiramento muscular na coxa esquerda e o goleiro João Ricardo possui uma lesão muscular na mesma área, bem como Guilherme que tem uma contusão, também na coxa esquerda.

Quem realiza trabalho de transição é o defensor Tinga, que se recuperou após sofrer um estiramento muscular na panturrilha direita.

Próximos jogos do Fortaleza



Após vencer o Ferroviário por 4 a 0, o Fortaleza volta a campo nesta quarta-feira, 29, quando recebe o Ceará às 21h30min, na Arena Castelão, pelas semifinais da Copa do Nordeste.