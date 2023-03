Marcelo Paz nega Alexandre Pato no Fortaleza: "No Leão trabalhamos com o Gato"

Satisfeito com a atual composição do sistema ofensivo, o Fortaleza não tem interesse e não negocia com Alexandre Pato. O Esportes O POVO apurou que o boato de que o atacante poderia estar acertando com o Tricolor não é verdadeiro e sequer foi cogitado pela diretoria do clube.

Em contato com Marcelo Paz, o presidente do Fortaleza ressaltou o contentamento com os atacantes da equipe e citou o bom momento de Lucero como exemplo. “No Leão trabalhamos com o Gato”. O mandatário também confirmou que “em nenhum momento tivemos negociação com Alexandre Pato”.

O rumor ganhou força entre torcedores do Fortaleza após o atleta publicar uma mensagem escrita “tá chegando a hora”, utilizando um emoji de Leão na sequência. Com 33 anos, o jogador atuou no Orlando City nas últimas duas temporadas, mas não conseguiu apresentar atuações de grande destaque pela equipe norte-americana.

A posição de centroavante não é prioridade para a cúpula tricolor no momento. Há satisfação com o desempenho dos atletas que compõem o atual elenco, sobretudo Lucero e Thiago Galhardo, artilheiros e responsáveis por quase metade dos gols marcados pelo clube nesta temporada. Além da dupla, Vojvoda conta também com Silvio Romero.

Lucero x Alexandre Pato

Considerando as últimas três temporadas de Alexandre Pato, o número de gols marcados pelo atacante é inferior, por exemplo, ao desempenho de Lucero em 2023. O atacante argentino já balançou as redes nove vezes em 15 jogos e é um dos grandes destaques do Tricolor do Pici.



